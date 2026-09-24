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l'intervista

"Sacrifici e progettualità: l'oro mondiale della canoa polo azzurra parte da lontano"

Emiliano Tomasini
Credit: Canoe Photography

Dieci anni dopo l’ultimo titolo, l’Italia è di nuovo campione del mondo di kayak polo. Una vittoria nata da una sconfitta, dalla programmazione, dalla scelta di puntare sui giovani e dal lavoro quotidiano di una squadra che si allena sette giorni su sette. Il direttore tecnico Rodolfo Valstola racconta a Sky Sport Insider la strada che ha portato gli Azzurri sul tetto del mondo, cosa rende speciale questo sport e i prossimi obiettivi

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