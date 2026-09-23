Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Massimo Dante: "Da Sinner alla F1: disegnare la velocità dentro a un casco"

Emiliano Tomasini

Il casco regalato a Jannik Sinner è nato quasi per scherzo, da un messaggio ad Antonio Giovinazzi. Massimo Dante racconta come è nato quel design, la sorpresa di Jannik e poi il suo mestiere: dai primi caschi decorati in casa ad Albon, Leclerc e Red Bull, fino alla sfida dell'intelligenza artificiale e un nuovo sogno da realizzare. La sua intervista a Sky Sport Insider

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ