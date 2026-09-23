Il casco regalato a Jannik Sinner è nato quasi per scherzo, da un messaggio ad Antonio Giovinazzi. Massimo Dante racconta come è nato quel design, la sorpresa di Jannik e poi il suo mestiere: dai primi caschi decorati in casa ad Albon, Leclerc e Red Bull, fino alla sfida dell'intelligenza artificiale e un nuovo sogno da realizzare. La sua intervista a Sky Sport Insider