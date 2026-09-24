'Squadre Impossibili' vola in trasferta a Copenaghen da una delle squadre più assurde di sempre. Esperimento sociale e anticonformismo: anche nella città libera di Christiania si gioca a pallone, seguendo gli ideali di accoglienza, inclusione e proprietà collettiva. Hanno un motto che dice tutto: "You'll Never Smoke Alone", non fumerete mai soli