Dopo una vita a Bologna sponda Virtus il playmaker della Nazionale ha deciso di intraprendere una nuova avventura, mantenendo gli stessi colori ma cambiando compagni, paese, abitudini, per andare alla ricerca di un percorso di crescita del quale sentiva l'esigenza. Come ci spiega in questa intervista esclusiva, spaziando tra cosa gli chiede il nuovo coach a un pensiero ai suoi vecchi compagni
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