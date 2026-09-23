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l'intervista

Egonu: "La mia visione del volley ma anche della vita è cambiata, oggi mi godo tutto"

Cristiana Buonamano

Cristiana Buonamano

Un nuovo allenatore, un ruolo, quello da capitana, rinnovato, una differente visione data proprio da quella fascia, il suo amore per la moda e per gli anime: è una Paola Egonu molto intima quella che si è concessa in esclusiva ai nostri microfoni a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione della Vero Volley

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