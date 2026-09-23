l'intervista
Egonu: "La mia visione del volley ma anche della vita è cambiata, oggi mi godo tutto"
Un nuovo allenatore, un ruolo, quello da capitana, rinnovato, una differente visione data proprio da quella fascia, il suo amore per la moda e per gli anime: è una Paola Egonu molto intima quella che si è concessa in esclusiva ai nostri microfoni a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione della Vero Volley
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