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Skate, Diego Poncelet è un fulmine: il record del mondo di velocità è pazzesco. VIDEO

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Diego Poncelet, 27 anni e due volte iridato di downhill skateboarding, è entrato ufficialmente nella storia come atleta più veloce di sempre su uno skate in posizione eretta. Il Guinness World Record è stato certificato lo scorso 22 settembre in Canada, sulla Route du Port di Les Éboulements (Québec): lo spagnolo ha toccato i 151,83 km/h su una strada in discesa, senza traffico. Ecco le migliori foto della storica giornata canadese (Credit: Charly López / Red Bull Content Pool)

GUARDA IL VIDEO: CLICCA QUI

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