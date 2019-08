"Per vent'anni ho inseguito record in pista… e non ne ho mai raggiunto uno". Si apre con una battuta il curioso video caricato su YouTube da Nick Symmonds, nome sconosciuto ai più ma non nuovo per gli appassionati di atletica. Due scarponi da sci ai piedi e un nuovo obiettivo: "Ho passato tutto il mio 2019 ad allenarmi sui cento metri puntando al primato di Usain Bolt, ma sono arrivato alla conclusione che non lo raggiungerò mai". Poco male, la trovata per stabilire un nuovo record mondiale è quella dei cento metri equipaggiato ai piedi come uno sciatore.

Il precedete primato, anche in quel caso stabilito su YouTube, apparteneva a Max Willcocks, che nel 2017 fermò a 14 secondi e 9 centesimi il tempo dei centro metri in scarponi da sci. Una corsa vera da atleta vero, esattamente come lo è anche il Nick Symmonds argento negli 800 metri ai Mondiali di Mosca nel 2013. Giù la maschera quindi: l'americano originario dell'Idaho è un vero atleta, che vanta quell'argento (fin qui) come stella polare della sua carriera e due partecipazioni alle Olimpiadi (semifinalista a Pechino 2008 e finalista, poi quinto, a Londra 2012). Lo sprint è infatti quello giusto. Nel video Nick parte veloce e arriva veloce, con una tecnica perfetta che quasi nasconde il peso degli scarponi. Alla fine è traguardo e record: 13 secondi e 71 centesimi. Il suo momento di gloria.