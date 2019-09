Una chiacchierata con Davide Re alla vigilia dei Mondiali di Doha. Curiosità, gusti e sogni dell'atleta azzurro.

Nome: Davide

Soprannome: Dadda, ultimamente anche "The King"

Nato a: Milano il 16/03/1993 (26 anni)

Segno zodiacale: pesci

Altezza: 183 cm

Occhi: marroni

Specialità: 400 mt

Record: 44"77 SB PB NR

Idolo sportivo: Bode Miller, Roger Federer

Quando hai capito di avere i superpoteri?

Ho capito di essere portato per gli sport fin dai 5/6 anni. Praticavo un po' di tutto, i miei genitori mi hanno fatto provare negli anni un po' tutte le discipline sportive: sci, atletica, pallavolo, basket, tennis, vela, equitazione, calcio, arrampicata... bene o male me la cavavo in tutto rispetto ai miei coetanei, alcuni mi piacevano di più altri meno. La selezione è stata fatta prevalentemente su quello.

Ricordi il momento in cui hai realizzato per la prima volta di poterti dedicare da professionista all'atletica?

Quando partecipai a 16 anni ai Campionati Mondiali U18 a Bressanone ed arrivai in semifinale

Quali altri sport segui?

Extra atletica seguo molto la Coppa del Mondo di sci Alpino, riguardo le partite di calcio non sono un gran tifoso, ne approfitto ogni tanto per passare una serata con gli amici, ma diciamo che la Champions e le partite della Nazionale cerco di vederle. Seguo anche il tennis, ma anche questo saltuariamente.

Film preferito

Fra i più recenti direi Venom... di sempre non saprei, Zona d'ombra mi era piaciuto molto

Serie tv

The Big Bang Theory

La tua canzone del 2019

Quella che è sempre capitata prima delle belle gare "When the seasons change" dei Five Finger Death Punch

Ultimo libro letto

Non universitario "Le avventure di Tom Bombadil" di Tolkien anche se devo ancora finirlo ammetto

Viaggio dei sogni

Maldive pacchetto all inclusive

Frase preferita/motto

Se puoi sognarlo puoi farlo. Di Walt Disney

Cibo preferito

Pasta, condita in tutti i modi con tutte le salse: pesto, funghi e porcini, cacio e pepe, gricia ecc ecc

Un tuo pregio

Nella vita di tutti i giorni paziente e comprensivo, nello sport determinato

Un tuo difetto

Odio litigare e/o discutere con le persone, anche quando so di essere nel giusto o avere ragione talvolta faccio finta di nulla e subisco scelte o critiche altrui per non dover affrontare l'argomento

Una cosa che non sopporti

Oltre alle zanzare? Le litigate come detto sopra, odio davvero profodamente il mix ignoranza/arroganza.

Cosa ti aspetti da Doha

Voglio correre di nuovo sotto i 45" e giocarmi fino all'ultimo una corsia per la finale mondiale. Sarei davvero felice e contento di chiudere questa superba stagione così.