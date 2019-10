Perché il record non sarà omologato?

Ad aiutare il 34enne, 41 lepri che si sono alternate con lui per tenere alto il ritmo. Più che lepri, possiamo dire, grandissimi campioni. A partire dal suo amico Bernard Lagat, nato in Kenya ma americano, oro mondiale e bronzo olimpico nei 1500; oro mondiale nei 5mila metri. Paul Chelimo, argento nei 5mila all’Olimpiade 2016, lo svizzero Julien Wanders, primatista europeo della mezza maratona, passando per l’etiope Selemon Barega, argento nei 5mila agli ultimi Mondiali a Doha. Senza dimenticare i fratelli Ingebrigtsen, norvegesi dominatori del mezzofondo europeo in Europa. Il regolamento Iaaf non prevede, infatti il ruolo delle lepri intercambiabili. Per questo, la grande impresa, non sarà omologata.