La maratona si è svolta nella provincia di Bamian, dove nel 2001 i talebani distrussero le due grandi statue di Buddha patrimonio dell’UNESCO perché giudicate blasfeme. Erano alte 53 e 38 metri e avevano resistito per oltre 1.500 anni e persino alle invasioni mongole. Indossare gli abiti tradizionali non è solo un divertimento da turista, in Afghanistan è necessario per non essere riconoscibili quanto meno da lontano. Tra luglio e settembre 1.174 civili sono stati uccisi e 3.139 feriti. Gli alberghi per occidentali sono nascosti, hanno un doppio muro di cinta, fossa anti-kamikaze, security continua e comunque è bene cambiare spesso albergo.