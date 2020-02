Gimbo a sorpresa si presenta sulla pedana di Siena e torna a volare: 2,31 in una gara che non era in agenda, inserita in extremis dopo le due prove di Ancona e Belgrado che non aveva considerato soddisfacenti

A sorpresa Gianmarco Tamberi ha deciso di partecipare a Siena alla prima edizione della kermesse dedicata al salto in alto (Siena Hight Jump Indoor Contest 2020). Non era soddisfatto della vittoria di due giorni fa al Meeting di Belgrado con la misura di 2.25 metri e della prestazione incolore agli Assoluti Indoor di domenica scorsa quando nella sua Ancona aveva chiesto pubblicamente scusa al pubblico per non essere riuscito ad andare oltre i 2.20 metri (secondo posto, dietro al vincitore Marco Fassinotti.

Una versione diversa di Tamberi, esteticamente parlando: niente mezza barba e con pure un nuovo taglio di capelli corti. Il particolare sembra un dettaglio insignificante ma per un atleta come lui che vive di sensazioni, nulla è casuale. Forse ha prevalso la voglia di resettare i pensieri negativi dell'ultima settimana, accantonare la recente insicurrezza tecnica sui passi della rincorsa, il desiderio di proporre in primis a se stesso un nuovo Gimbo.

Senza halfshave Tamberi riesce a salire fino a quota 2.31 metri. Il paragone è presto fatto con i 2.32 che gli valsero la medaglia d'oro agli Europei Indoor di Glasgow nel marzo del 2019.

Ad un anno di distanza, il 27enne di Ancona dimostra a Siena di essere tornato nell'élite del salto in alto, a ridosso dei migliori: solo in cinque al mondo hanno superato 2.33 in questa stagione indoor 2020. Il campione delle Fiamme Gialle ha un debito con il destino, da 4 anni ha un appuntamento irrinunciabile con Tokyo e non vuole lasciarselo scappare.