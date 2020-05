Bolt festeggia: è papà per la prima volta

L'ex velocista giamaicano è diventato papà per la prima volta. La sua compagna ed ex modella Kasi Bennett ha partorito, nella notte italiana, una bambina. Bolt aveva già comunicato via social il sesso della sua primogenita a marzo

Questa volta non c'è da festeggiare un record o una vittoria olimpica. Usain Bolt è diventato papà: la compagna ed ex modella Kasi Bennett ha dato alla luce una femminuccia domenica sera. Bolt aveva annunciato già a gennaio il lieto evento attraverso i suoi profili social: "Sta per arrivare un re o una regina", aveva scritto salvo successivamente confermare, a marzo che sarebbe arrivata una bambina. Kasi ha così dunque partorito domenica sera (nella notte italiana) a Kingston in Jamaica.

Dopo una carriera da assoluto protagonista nei primi due decenni del 21° secolo nell'Atletica e dopo aver tentato di diventare un calciatore professionista, Bolt aveva espresso il desiderio di diventare padre. Per il giamaicano 8 medaglie d'oro olimpiche e 11 mondiali, oltre al record mondiale nei 100 metri (9'58") e nei 200 metri (19"19).