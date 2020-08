Cheptegei, record per provare a cambiare la storia

leggi anche

Cheptegei batte il record mondiale dei 5000 metri

Il sogno d'una notte di mezza estate del 23enne ugandese, secondo di nove figli, che quando non corre indossa la divisa di poliziotto. Si è trasferito a vivere in Olanda, dove è più comodo per raggiungere i vari meeting, ma Cheptegei resta profondamente legato al suo Paese. Lo scorso autunno a Doha vincendo i 10.000 metri ha regalando all'Uganda la prima medaglia d'oro in un Mondiale a livello maschile. Laureato in lingue ama soprattutto la strada, è proprio qui che esprime al massimo il suo potenziale di corsa. Lo scorso dicembre ha stabilito il record del mondo nei 10 Km in strada a Valencia, togliendosi lo sfizio di fare il bis due mesi dopo (febbraio 2020) con il primato mondiale anche nei 5 Km, a Monaco. Strada, molto cross (dove è campione iridato in carica) ma è la pista che adesso lo consacra come uomo di un altro pianeta. Sbriciolando di quasi 2 secondi il record appartenuto al mito Kenenisa Bekele, un crono vecchio di 16 anni, Joshua ora diventa l'eroe di un Paese che è ai primi posti nelle tristi classifiche delle continue violazioni dei diritti umani. Repressioni torture, arresti di politici oppositori, in Uganda sono all'ordine del giorno. Ecco perché sui social la maggior parte degli ugandesi esulta per il record del mondo, il crono 12'35"36 diventa un mantra da ripetere, ma c'è pure la richiesta speciale per Cheptegei: “Aiutaci a parlare di noi, aiutaci a conquistare la libertà”. Un record per sognare di cambiare la storia.