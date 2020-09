Diamond League: si chiude a Doha, live su Sky

Appuntamento finale in Qatar per l’edizione 2020 della Wanda Diamond League. Presenti tutte le stelle dell’atletica mondiale: da seguire in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV a partire dalle ore 17.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD

E’ in gara Bolt? Fino a tre anni era la questione che precedeva ogni appuntamento dell’atletica. Adesso la domanda è la stessa, a cambiare solo il soggetto. C’è Mondo Duplantis? Si, ci sarà, anche a Doha, ultima tappa della Diamond League del tormentato 2020. Lo svedese della Louisiana arriva sulla spinta del 6.15 dell’Olimpico di Roma, primato del mondo all’aperto, un centimetro meglio della leggenda Bubka, in una stagione in cui dopo i record indoor ha fatto percorso netto in Diamond League, sempre vincente e mai sotto i sei metri. In pedana con lui, per uno show che oggi ha pochi eguali nello sport, anche Sam Kendricks, il due volte campione del mondo, molto più amico che rivale. Insieme lo svedese e l’americano hanno regalato lo strepitoso spettacolo alla Place d’Europe di Losanna: 6.07 uno cui solo l’oscurità ha impedito già allora di battere il primato del mondo, 6.02 l’altro capace di una misura con cui mai nessuno aveva perso una gara di asta. Promettono scintille anche a Doha dove l’anno scorso, tra un sorriso e l’altro, diedero spettacolo al mondiale. Tra le altre gare, detto della presenza di Paolo Dal Molin sui 110 ostacoli, attenzione a Elaine Thompson, la bicampionessa olimpica al via dei 100 metri dominati in 10.85 a Roma. Lei promette di correre forte, mentre qualcun altro garantisce di volare alto.