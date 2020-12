Mezza Maratona Valencia: Kandie record del mondo

Il 24enne keniano Kibiwott Kandie ha polverizzato il record mondiale della mezza maratona maschile, a Valencia (Spagna), vincendo in 57'32" davanti al campione del mondo ugandese Jacob Kiplimo (57'37"). Il precedente primato apparteneva al keniano Geoffrey Kamworor, che aveva fermato il cronometro sul 58'01" nel settembre 2019, a Copenaghen. In realtà ben quattro atleti hanno concluso la prova valenciana con tempi al di sotto del vecchio primato mondiale : oltre a Kandie e Kiplimo, l'impresa è riuscita anche ai keniani Rhonex Kipruto (57'49") e Alexander Mutiso (57'59").

Le "scarpe volanti"

Dopo avere superato in 27'25" il chilometro 10, Kibiwott Kandie è riuscito ad accelerare nuovamente nel 19/o km ed è andato in fuga in compagnia del rivale Kiplimo, che lo aveva già battuto ai Mondiali di Gdynia (Polonia) il 17 ottobre. Il keniota questa volta, però, si è preso la rivincita, staccandosi a poche centinaia di metri dal traguardo e concludendo la sua quarta mezza maratona dell'anno sotto i 59'. Una prestazione senza precedenti. La mezza maratona a Valencia è stata favorita dalle perfette condizioni del meteo, da un percorso piatto, noto per risultare ultraveloce, ma anche dall'utilizzo da parte della maggior parte degli atleti della nuova generazione di 'scarpe volanti' con piastre in carbonio e tacco ultra rinforzato. Fra le donne la 29enne etiope Genzebe Dibaba ha impressionato, vincendo la gara femminile in 1h05'18" nel proprio debutto sulla distanza, davanti alla keniana Sheila Chepkirui (1h05'39").