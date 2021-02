Cento anni fa nasceva a Ragusa, in Dalmazia, Ottavio Missoni. Una vita per lo sport e per la moda. Grazie alle foto dell'Archivio Missoni ripercorriamo la vita dell'atleta e dello stilista. Da non perdere oggi su Sky Sport Uno - e disponibile on demand- lo speciale "Ottavio 100, passo dipinto"

LO SPECIALE SU SKY