Ai Mondiali di Staffetta in Polonia en-plein per l’Italia che qualifica per Tokyo tutte le sue cinque staffette. Marcell Jacobs e Filippo Tortu trascinano la 4x100 con vista sull’Olimpiade, insieme a Desalu e Manenti. Conquista il pass anche la 4x400 femminile. Domenica le finali con le medaglie in palio

L’atletica italiana sfoggia un sorriso enorme. La prima giornata delle World Relays a Chorzow (Polonia) porta in dote i pass olimpici che ancora mancavano all’appello. Prima di oggi solo la 4x400 maschile e la 4x100 femminile avevano la certezza del biglietto per Tokyo, in virtù del sesto e settimo posto conquistato ai Mondiali di Doha del 2019. C’era però ancora da riempire la casella della velocità maschile, quasi un paradosso considerando le punte di diamante della nostra nazionale con Tortu (9”99 record italiano e finalista ai Mondiali 2019) e Jacobs (oro 60 metri Europei Torun 2021). La rivalità tra Filippo e Marcell, rinfocolata dal recente titolo europeo indoor di Jacobs con il crono impressionante di 6''47, è da considerarsi una manna per tutto il movimento, in termine di ambizione e attenzione mediatica. I due azzurri si portano volentieri sulle spalle la responsabilità, non sentono la pressione, leggeri di testa ma determinati nel costituire l’asse portante di una staffetta che può far sognare. L’Italia è schierata in terza batteria. Faustino Desalu è solido in prima frazione (10”67), il lanciato di Marcell Jacobs desta impressione (da 9''03), Davide Manenti pennella una bella curva cedendo il testimone in prima posizione a Filippo Tortu (da 9''09) che duella nel rettilineo con il sudafricano Simbine per arrivare con grandissima sicurezza davanti di 5 centesimi al traguardo. È fatta. Nella regione della Slesia gli azzurri vendicano l’episodio del Mondiale Staffette di Yokohama 2019 quando una gomitata dell’americano Lyles aveva compromesso il cambio tra Manenti e Tortu.

La staffetta veloce 4x100 vola dunque a Tokyo, conquista la finale di domani con il miglior tempo (38”45, ex-aequo con il Brasile) e, ciliegina sulla torta, si qualifica pure per i Mondiali di Atletica di Eugene del 2022. Considerando che l’appetito vien mangiando, domani in finale sperare in una medaglia d’oro non è una utopia, no?