Jacobs: "Record emozionante, ora finale a Tokyo"

Da una parte l'emozione per un grande traguardo raggiunto, dall'altra lo sguardo rivolto già avanti con l'obiettivo di ottenere risultati ancora più importanti. Marcell Jacobs parla senza trattenere il sorriso dopo aver battuto il record italiano dei 100 metri, correndo in 9.95 al Memorial Ottalia di Savona (battuto il 9.99 di Filippo Tortu del 2018). "La stagione è iniziata veramente molto bene - ha spiegato Jacobs - soprattutto con il titolo europeo a marzo. Poi due settimane fa abbiamo visto la frazione che ho fatto ai Mondiali di staffetta e sapevo che ero molto in forma. Il mio obiettivo era arrivare qua e correre sotto i 10 non lo nascondo. E’ una grandissima emozione, che in realtà non ho ancora realizzato. Realizzerò nel letto guardando il soffitto perché non riuscirò a prenderò sonno...", ha confessato prima di soffermarsi sul percorso fatto per arrivare a questo risultato. "Sono veramente contento soprattutto per tutto il lavoro che abbiamo fatto - ha detto - i sacrifici che ci sono stati, le delusioni passate, che mi hanno portato oggi ad essere qua con il record italiano. Uno fatto a marzo nei 60 e uno a maggio nei 100. E posso andare meglio..."

Obiettivo Tokyo 2021



Marcell ha poi parlato dell'appuntamento più importante, i Giochi olimpici in progamma dal 23 luglio a Tokyo. "Fare questi risultati in un anno olimpico ti fa lavorare bene - ha spiegato - ed essere con la testa, non dico già in una finale olimpica, ma comunque sentire di essere già un protagonista e non andare là solo per partecipare. Sicuramente la finale è il primo obiettivo, anche perché nessun italiano ci è mai riuscito. Io spero di riuscirci e poi la ci si giocherà tutto quello che si ci si potrà giocare. Sicuramente tutto quello che sta accadendo in questa stagione sta accadendo per un motivo, e spero di proseguire così.