Diamond League, a Gateshead la prima tappa

In relazione agli abitanti, 120.000, poche città al mondo hanno la produttività di Gateshead nello sfornare campioni dello sport. Basterebbe ricordare nel calcio i nomi di Paul Gascoigne, Chris Waddle, Norman Hunter e Sir Bobby Robson e nell’atletica quelli di leggende come Jonathan Edwards e Steve Cram. Non è un caso, dunque, che la località nella contea di Durham faccia il suo debutto nella Diamond League con un cast di primissimo ordine. Velocità, soprattutto, dove la 21enne Sha’Carry Richardson proverà nei 100 a far abdicare le regine dell’ultimo mondiale di Doha, la giamaicane Shelly Ann Fraser-Pryce e Thompson e l’inglese Dina Asher-Smith. Tra gli uomini, sui 200, un altro reduce dal freddo di Ostrava, Kenny Bednarek, spera in un clima migliore per la sfida sui 200 con il canadese De Grasse, opaco in terra ceca.