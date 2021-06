Atletica, doppio appuntamento su Sky

Tre ori olimpici, le sette medaglie ai Giochi e i cinque titoli europei sono il favoloso curriculum di Irene Szewinska, per distacco la più grande atleta della storia dello sport polacco, cui da tre anni è intitolato il meeting di Bydgoszcz, settima tappa del Continental Tour da seguire oggi in diretta alle ore 18.15 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Si gareggerà sulla pista che ha ospitato le World Relays di staffetta, dove gli azzurri hanno brillato conquistando il pass olimpico in tutte le cinque prove in programma a Tokyo. Stavolta la partecipazione italiana è ridotta ad un solo di atleta, ma di estrema qualità: Paolo Dal Molin ha appena conquistato il titolo nazionale dei 110 ostacoli, battendo anche con 13”27 il primato italiano stabilito dieci anni fa da Emanuele Abate. Avversari di livello per l’alessandrino, su tutti lo spagnolo Orlando Ortega, in una Polonia che quest’anno sembra portargli bene: a Torun, in marzo, l’azzurro ha infatti conquistato la medaglia di bronzo ai campionati europei indoor.