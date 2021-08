Rientrato in Italia da Tokyo con due medaglie d'oro, Marcell Jacobs sta trascorrendo alcuni giorni al mare con la famiglia: il velocista azzurro ha scelto Sabaudia come meta delle sue vacanze. Qui è stato possibile l'incontro con un altro campione, Francesco Totti

Il calcio non rientra tra gli interessi di Marcell Jacobs (è un appassionato di F1 e basket), ma di fronte a una leggenda come Francesco Totti l'uomo più veloce del mondo non ha potuto trattenersi. In vacanza a Sabaudia assieme alla moglie e ai figli, il poliziotto reduce dai due ori di Tokyo ha condiviso sui social uno scatto - questa volta senza blocchi di partenza o testimoni - commentando "Holiday Mood". È in modalità vacanza e si gode il sogno, Jacobs, che oltre alla foto assieme a Totti e Ilary raccoglie anche i complimenti della bandiera giallorossa. "È stato un piacere ed un onore… ancora complimenti", il commento del Campione del mondo 2006.