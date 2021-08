La vicecampionessa olimpica del giavellotto ha sostenuto una raccolta fondi per Miloszek regalando la medaglia d'argento conquistata in Giappone: "Non mi ci è voluto molto per decidere".

La giavellottista polacca Maria Andrejczyk, vincitrice dell'argento alle Olimpiadi di Tokyo ha messo all'asta la sua medaglia per aiutare un bambino malato. A distanza di alcuni giorni dalla conclusione dei Giochi Andrejczyk ha deciso di partecipare ad una raccolta fondi per contribuire a finanziare il delicato intervento al cuore di un bimbo di soli 8 mesi. Miloszek, questo il nome del piccolo, ha bisogno di un'operazione specialistica presso l'ospedale di Stanford negli Stati Uniti.

"Non mi ci è voluto molto per decidere, è stata la prima raccolta fondi a cui ho partecipato e sapevo che era quella giusta -ha spiegato Andrejczyk su Instagram-. Per lui metto all'asta la mia medaglia olimpica. Abbiamo anche il supporto di un altro ragazzo Kubus, che purtroppo non ce l'ha fatta: i genitori hanno deciso di inviare dei fondi raccolti per lui a Miłosz".