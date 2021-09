Diamond League, i Magnifici 7 azzurri alle Finali

A Zurigo in pista per le due giornate conclusive della Diamond League 2021. L’Italia sarà protagonista con ben sette azzurri: Zane Weir e Filippo Randazzo (mercoledì 8), Tobia Bocchi, Davide Re, Paolo Dal Molin, Gianmarco Tamberi e Ahmed Abdelwahed (giovedì 9 settembre). Doppio appuntamento live su Sky Sport Uno Condividi:

Anche l’atletica azzurra ha i Magnifici 7. Non quelli del favoloso western con Steve McQueen e Yul Brynner, ma i nostri ragazzi che si sono guadagnati le finali di Diamond League a Zurigo. Il più magnifico tra i magnifici è ovviamente Gimbo Tamberi, che con i 2.30 di Chorzow ha dimostrato come i festeggiamenti per la vittoria olimpica sono ormai in archivio. E’ il favorito dell’alto, in assenza di Barshim ma con la presenza sempre insidiosa di Nedasekau e Ivanyuk che a quelle quote possono flirtare serenamente. Obiettivo il Diamante, e sarebbe il primo italiano a vincere il trofeo da quando è nato nel 2010 il massimo circuito internazionale dell’atletica

leggi anche Tamberi vince nell'alto, Tortu terzo nei 200 Un modo, fra l’altro, per rendere ancora più intenso il dibattito su chi sia stato il miglior azzurro della stagione: quello velocissimo, il Marcell Jacobs che si è preso pure l’oro in staffetta e il titolo europeo dei 60 a Torun, o il mezza barba marchigiano, che a Tokyo si è ripreso quello che già gli spettava a Rio, come dimostrato dal gesso dell’infortunio portato in pedana? Bella scelta e speranza di avere sempre imbarazzi del genere.