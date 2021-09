L'oro olimpico a Sky Sport: "Avrei un grande bisogno di andare in vacanza, ma voglio condividere il più possibile il mio percorso, so che è un messaggio positivo. L'oro un peso? Per niente, ho saltato in questi anni con un macigno immenso e adesso mi sento di una leggerezza unica. Non vedo l'ora di tornare. Pensare di dimostrare qualcosa è solo uno stimolo in più" Condividi:

"Non vedo l'ora di tornare a gareggiare" parola di Gimbo Tamberi. Intervistato da Sky Sport l'oro olimpico di Tokyo e fresco vincitore nella Diamond League (primo italiano a far suo il diamante) sembra già pronto a tornare a saltare. O quasi: "Avrei un grande bisogno di andare in vacanza - dice lui a margine della riapertura di una palestra a Roma -, ma voglio condividere il più possibile quello che è stato il mio percorso, perché so che è un messaggio positivo. In un momento difficile il messaggio è credere nel futuro, che può regalare belle cose. La stanchezza c'è ma ci tengo ad essere presente".

"Mi sento di una leggerezza unica" Dunque il tema futuro: "Se l'oro olimpico sarà un peso? Non credo proprio, ho saltato in questi anni con un macigno immenso - ha proseguito Tamberi -, e adesso mi sento di una leggerezza unica. Non vedo l'ora di tornare a gareggiare. Il macigno che avevo era il mio, ora ci sarà quello delle aspettative della gente, ma sono persone che mi vogliono bene. Ed è solo un trampolino. Pensare di dimostrare qualcosa è solo uno stimolo in più per me". In agenda c'è l'incontro con Mattarella: "Cosa gli dirò? Intanto lo ringrazierò per le congratulazioni. Lo sport deve ripartire, servono messaggi di coraggio e voglia di credere nel futuro. Le riaperture sono messaggio di speranza, sono stati periodi difficili, rivedere la gente fare sport è fondamentale".