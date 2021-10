Il New York Times, prestigioso giornale americano, ha omaggiato Marcell Jacobs con un articolo in prima pagina: "Rappresenta il nuovo volto dell’eccellenza italiana, in un anno che ha visto un'abbondanza di eccellenze azzurre". E intanto il campione olimpico pubblica un annuncio sui social per trovare una baby sitter: "Cerco ragazza per babysitting a Tenerife. Viaggio, vitto e alloggio pagato, più pagamento per il periodo. No perditempo"

JACOBS: "LA MIA VITA NON E' CAMBIATA DOPO L'ORO"