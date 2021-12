2021, l'anno dell'atletica azzurra è d'oro

Un anno davvero d’oro, il 2021, per l’atletica azzurra. Ricordato soprattutto, ma non solo, per le Olimpiadi, che tante soddisfazioni hanno portato all’atletica del nostro paese. In questo speciale in onda oggi i protagonisti, atleti, allenatori, le medaglie olimpiche, le leggende del passato e i giovani talenti campioni del futuro, insieme alle più alte cariche istituzionali sul palco degli Awards dell'atletica italiana. Alle 14 su Sky Sport Action e on demand

L’ anno più bello della storia dell’atletica italiana , cinque medaglie d’oro ai Giochi Olimpici oltre a tanti altri successi tra i giovani nei vari campionati mondiali ed europei. C’era davvero molto da festeggiare agli Athletics Award nella cerimonia che si è svolta a Roma e che gli abbonati di Sky potranno gustarsi in questo speciale durante le vacanze natalizie. Tutti presenti i grandi protagonisti del 2021, da Marcell Jacobs campione olimpico dei 100 a Gimbo Tamberi collegato per parlarci dell’oro condiviso con Barshim nel salto in alto, dai componenti della 4x100 capace di beffare tutti a Tokyo ai due marciatori pugliesi, Stano e Palmisano , che a Sapporo hanno vinto a 24 ore di distanza.

leggi anche

Jacobs: "Battere Bolt? Si pensa ma non si dice"

Insieme a loro i ragazzi che agli Europei Under 23 di Tallin hanno portato l’Italia ai vertici del medagliere per titoli conquistati, oltre agli junior saliti sul podio nei campionati mondiali e continentali. Presenti il presidente del Coni Giovanni Malagò e la Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, a far gli onori di casa è stato il Presidente Fidal Stefano Mei per una cerimonia condotta da Cristiana Buonamano e Nicola Roggero.

Lo speciale "Atletica Italiana Awards" in onda il 25 dicembre alle ore 14 su Sky Sport Action e disponibile on demand. Lo stesso giorno, alle ore 17.30 su Sky Sport Arena da non perdere anche il "Diamond League Season Review" per rivivere la stagione dei grandi meeting di atletica organizzati dalla World Athletics.