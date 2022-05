Filippo Tortu è intervenuto in diretta Skype su Sky Sport24 alla vigilia della sua partenza per Nairobi, dove sabato 7 maggio gareggerà al Kip Keino Classic, tappa Gold del Continental Tour che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno. La gara dei 100 metri, che vedrà impegnato anche Marcell Jacobs, è prevista alle 16.55 italiane