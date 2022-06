Continental Tour Gold, tappa di Bydgoszcz su Sky

Oggi nuovo appuntamento con il circuito internazionale di atletica con il Meeting di Bydgoszcz (Polonia), live dalle ore 18 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Nuovo appuntamento con l'atletica leggera su Sky venerdì 3 giugno, con il World Athletics Continental Tour Gold, il circuito internazionale che propone la tappa polacca di Bydgoszcz. Il meeting, denominato Irena Szewinska Memorial, in onore della grande velocista e lunghista polacca e giunto alla quarta edizione, verrà trasmesso in diretta oggi alle ore 18 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con la telecronaca di Nicola Roggero e il commento di Stefano Baldini.