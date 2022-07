Gianmarco Tamberi è carico per i Mondiali di atletica a Eugene, negli Stati Uniti (al via venerdì e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW): "Fisicamente sto bene, sono fiducioso perché con la maglia azzurra riesco ad essere un guerriero e a tirare fuori il meglio di me. Questo mi dà tanta carica e voglia: so di avere un problema fisico, ma credo che non sia limitante". Guarda il video

