Va alla peruviana Kimberly Garcia Leon la prima medaglia dei Mondiali di Eugene, nella 20km di marcia femminile. Argento alla polacca Zdzieblo, terza la cinese Qieyang. Bella gara di Valentina Trapletti che chiude 8°. I Mondiali sono in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Su skysport.it, il programma giorno per giorno, risultati, video, highlights e interviste MONDIALI SU SKY: GUIDA TV - I 60 AZZURRI AI MONDIALI Condividi

Primo giorno di Mondiali, prima medaglia. È nella 20km di marcia femminile ed è per la peruviana Kimberly Garcia Leon che chiude col tempo di 1:26.58 (record nazionale). Subito dietro ci sono la polacca Zdzieblo (1:27.31, altro record nazionale) e la cinese Qieyang (1:27.56). Ottimo ottavo posto per Valentina Trapletti in 1:29.54. Out l'altra azzurra Nicole Colombi. Il racconto della gara Pronti e via è il gruppo cinese che parte in testa. Solo pettorine rosse davanti ma quelle rosse della Cina si confondono con quella peruviana di Garcia Leon e della spagnola Maria Perez (che però al chilometro otto passa dalla pit lane per penalità e dice addio alla zona medaglie). Lì davanti ci sono anche la polacca Zdzieblo e la messicana Alegna Gonzalez. Capitolo azzurre: Valentina Trapletti, nella primissima parte della gara, oscilla tra la quattordicesima e la diciottesima posizione, più indietro l'altra azzurra Nicole Colombi. Sole forte, acqua fresca per rigenerarsi e si continua a marciare. Ai 10 km di metà gara sono la cinese Qieyang - l'unica tra le connazionali rimaste nel treno di testa - e Kimberly Garcia Leon a girare davanti a tutte in 43.31. Venti secondi dietro c'è la Zdzieblo. Mentre migliora ulteriormente la posizione di Valentina Trapletti, undicesima a un minuto e dieci di ritardo (44.41).

Garcia Leon verso l'oro, Trapletti chiude ottava Al 13 km pit stop per Nicole Colombi che scivola ancora più indietro, chiuderà squalificata al km 15. Lo stesso in cui la Garcia Leon scappa, e la Trapletti avanza nona, in top 10, con 2.06 di ritardo. Intanto la Qieyang, seconda, si è staccata, ed è inseguita dalla Zdzieblo, che alla fine passerà. Negli ultimi due chilometri il podio sembra ormai definito con la quarta, l'australiana Montag, che incalza ma è troppo lontana. Finisce così: il Perù vince per la prima volta nella sua storia un titolo mondiale nell'atletica.