Elena Vallortigara in finale nell'alto, niente da fare nel triplo per Ottavia Cestonaro e nei 400 ostacoli per Lambrughi. Quinto titolo mondiale nel martello al polacco Fajdek. Vanno all'etiope Letesenbet Gidey i 10.000 femminili. I Mondiali sono in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Su skysport.it, il programma giorno per giorno, risultati, video, highlights e interviste IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA Condividi

Elena Vallortigara in finale nell'alto L'azzurra non sbaglia le qualificazioni e si guadagna l'accesso alla finale, in programma nella notte tra martedì e mercoledì, alle 2.40. Live su Sky e in streaming su NOW. Un grande percorso, netto: Elena passa la prima misura di 1.75 e parte direttamente da 1.81, superato senza difficoltà. Non sbaglia nemmeno una volta neanche a 1.86, 1.90, ed è la prima a superare l'1.93.

Salto triplo femminile, niente da fare per Ottavia Cestonaro Non basta la misura di 13.63 all'azzurra, che salta così al primo tentativo senza riuscire a migliorare il proprio salto in quelli successivi. Chiude 22^ in classifica generale nelle qualificazioni. Passano senza problemi superando la misura di qualificazione (fissata a 14.40) la venezuelana Rojas (migliore assoluta con 14.72), oltre all'ucraina Bekh-Romanchuk, l'atleta della Repubblica Dominicana José Tima, la finlandese Makela e la giamaicana Ricketts. Avanti anche Lafond, Orji, Smith, Franklin, Mamona, Perez Hernandez e Williams.

400 ostacoli, niente semifinale per Lambrughi Il 50.18 dell'azzurro non basta per la qualificazione alle semifinali, in programma nella notte tra domenica e lunedì alle 3.03 (mentre la finale sarà nella notte tra martedì e mercoledì alle 4.50). Quinto nella sua batteria e quinto tempo tra i ripescati (i primi quattro di ogni batteria avanzavano automaticamente alle semifinali), è il primo degli esclusi. 24° tempo assoluto. Nessun problema per l'oro olimpico e campione iridato in carica, il norvegese Aarholm in 49.34, season best per lui. 49.06 e primo posto nella prima batteria per l'argento olimpico (e vicecampione del mondo a Doha nel 2019) Benjamin. Miglior tempo dell'americano Rosser in 48.62.

Oro a Letesenbet Gidey nei 10.000 femminili Dopo il bronzo olimpico a Tokyo e l'argento negli ultimi Mondiali di Doha del 2019, vanno alla etiope Gidey i 10.000 femminili. Tempo finale di 30:09.94, è record mondiale stagionale. Secondo e terzo posto del podio per le keniote Hellen Obiri (30:10. 02) e Margaret Chelimo Kipkemboi (30:10.07)

Oro nel martello a Fajdek (con doppietta polacca) Grandi emozioni nella finale del martello col polacco Pawel Fajdek che al primo lancio raggiunge 81.98, record mondiale stagionale. Sarà quella la misura (ripetuta anche al terzo lancio) che vale l'oro. Dietro inseguono, ma non riescono a prenderlo, il connazionale Nowicki (argento, 81.93) e il norvegese Herniksen, che alla fine chiuderà sul terzo gradino del podio col massimo di 80.87. Per Fajdek è il quinto titolo mondiale.

3000 siepi e 110 ostacoli Nella mattinata di Eugene risultati anche dai 3000 siepi femminili, con le qualificazioni (senza atlete italiane) che hanno portato quindici corridori alla finale. Da segnalare il nuovo record nazionale francese di Alice Finot. Miglior tempo assoluto della kazaka Norah Jeruto in 9:01.54. Avanti oro e argento olimpico Chemutai e Frerichs. Stesso discorso per i 110 ostacoli maschili: nessun italiano nelle batterie che hanno portato alla finale. Il miglior tempo assoluto lo porta a casa l'americano Gran Holloway in 13.14.