Marcell Jacobs ha commentato sui social il forfait a poche ore dalla semifinale dei 100 metri al Mondiale di Eugene a causa di un problema muscolare: "E' una scelta dolorosa, sono un combattente, ma non posso rischiare un infortunio più serio. Agli italiani faccio una promessa: tornerò a farvi sognare". I Mondiali sono in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Termina a poche ore dalla semifinale dei 100 metri il Mondiale di Marcell Jacobs , ko a causa di un problema muscolare che mette a rischio l'integrità del campione olimpico in carica. L'azzurro ha voluto comunicare la propria delusione tramite i social, non mancando però di lanciare un segnale di fiducia in vista del futuro.

Jacobs: "Scelta dolorosa, ma continuerò a farvi sognare"

Subito dopo il forfait sono arrivate le parole dello stesso Marcell Jacobs, postate sui suoi profili ufficiali: "Una scelta dolorosa. Sono costretto a interrompere la corsa nonostante abbia voluto in ogni modo essere qui a Eugene e confrontarmi con i miei avversari. Non c’è niente che io ami di più che correre e gareggiare. Sono un combattente ed è con questo spirito che avevo deciso di non mancare l’appuntamento con i mondiali. Ma adesso, per non rischiare un infortunio più serio, devo rimandare il confronto alle prossime gare importanti, dopo un recupero pieno. Agli italiani e ai miei fan faccio questa promessa: ce la metterò tutta per continuare a farvi sognare"