Qualificazione con il brivido per Elena Bellò, ripescata dopo aver subito un danneggiamento nella propria batteria e in semifinale negli 800 donne. Eliminato tra gli uomini Catalin Tecuceanu, a cui non basta la solita super rimonta sul rettilineo finale.

