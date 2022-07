Noah Lyles domina la finale dei 200 metri, chiudendo con il terzo tempo di sempre in 19''31, che gli vale anche il nuovo primato statunitense. Podio tutto americano con Bednarek e Knighton. Tra le donne è doppietta giamaicana, con Shericka Jackson che sfiora il record del mondo (21''45) davanti a Fraser-Pryce: per lei anche i complimenti social di Bolt. I Mondiali sono in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

I RISULTATI - TRIPLO, DALLAVALLE E IHEMEJE IN FINALE