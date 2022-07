Due azzurri qualificati per la finale di salto triplo a Eugene: Emmanuel Ihemeje (17,13) e Andrea Dallavalle (16,86) si giocheranno una medaglia tra sabato e domenica. Eliminato per soli 10 centimetri Tobia Bocchi. I Mondiali sono in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Su skysport.it, il programma giorno per giorno, risultati, video, highlights e interviste I RISULTATI - 200 METRI, ORO PER LYLES E JACKSON ascolta articolo Condividi

Due azzurri nella finale del triplo ai Mondiali di Eugene. Come accaduto un anno fa ai Giochi di Tokyo, volano nel round conclusivo Emmanuel Ihemeje (17,13, +1.1), e Andrea Dallavalle (16,86, +0.7). Eliminato, invece, Tobia Bocchi, che con 16,58 (+0.2), quindicesimo assoluto, arriva a soli 10 centimetri dalla qualificazione. Finale in programma nella notte tra sabato e domenica alle 3 italiane, da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW.

Dallavalle

La cronaca della gara Ihemeje è il primo a saltare: piazza subito un buon 17,03 (+0.4), a due soli centimetri dal limite necessario per la qualificazione diretta. È un ottimo inizio, tanto che l’azzurro non si presenta in pedana per la seconda prova, e alla terza, aggiunge una decina di centimetri alla sua misura classifica, atterrando a 17,13. Dallavalle inizia proprio dal 16,86 che sarà il suo risultato finale, prestazione che consente di guardare con tranquillità l’evoluzione della gara. Dopo un 16,75, scegli di non spendere ulteriori energie, da riservare per la finale. Il portoghese Pedro Pichardo è il migliore delle qualificazioni, con un unico salto misurato a 17,16; dietro di lui, il francese Fabrice Zango (17,15) e poi l’azzurro Ihemeje. Dallavalle è settimo, Tobia Bocchi è quindicesimo ed eliminato.