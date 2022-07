La staffetta 4x100 femminile riscatta la delusione di Tokyo e vola in finale a Eugene, stabilendo anche il nuovo record italiano in 42.71. Niente da fare invece per il quartetto maschile. Finisce in semifinale la corsa di Elena Bellò negli 800 metri. McLaughlin nella storia nei 400 ostacoli, Duplantis avanti nel salto con l'asta. I Mondiali sono in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW 4X100 UOMINI, STOP NELLE BATTERIE - 400 HS, RECORD DEL MONDO DI MCLAUGHLIN ascolta articolo Condividi

Dopo la delusione di dodici mesi fa a Tokyo, quando fu la prima esclusa dalla finale olimpica, arriva la rivincita a Eugene. La 4x100 donne centra l’ingresso nella finale iridata fissando il record nazionale a 42.71 (13 centesimi di miglioramento rispetto a dodici mesi fa, quando però furono le prime delle escluse dalla finale olimpica). Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana colgono l’accesso al turno per le medaglie con il settimo tempo assoluto. Nella semifinale con le azzurre, dietro alle statunitensi (41.56, miglior prestazione mondiale dell’anno) si piazza la Spagna, il cui 42.61 è appena un decimo inferiore al crono delle azzurre, precedute anche dalla Nigeria (42.68). Questi i parziali delle italiane: 11.44 (Dosso), 10.14 (Kaddari), 10.79 (Bongiorni), 10.34 (Fontana). La Giamaica evita di mandare in campo tutte e tre le protagoniste delle gare individuali di 100 e 200 metri: Fraser-Pryce, Thompson-Herah, Jackson. Il 42.37 delle giallonere è dunque da prendere assolutamente con le molle. Finale in programma alle 4:30 del mattino di domenica, da vivere su Sky Sport e in streaming su NOW.

800 donne, Bellò fuori in semifinale Finisce in semifinale il Mondiale di Elena Bellò negli 800 metri. La vicentina non riesce nell’impresa di accedere alla finale mondiale, chiudendo al tredicesimo posto complessivo in 2:00.34. Alla Bellò, dopo una buona partenza, manca un pizzico di brillantezza nel finale. Il terzo posto, utile per il ripescaggio con i tempi, se lo aggiudica la slovena Horvat, con 1:59.60. Athing Mu firma il miglior tempo in 1:58.12 e resta la grande favorita per la finale.

400 donne, oro per Shaunae Miller-Uibo Shaunae Miller-Uibo, che spezza finalmente il tabù Mondiali a Eugene affermandosi nel suo giro di pista, dopo due ori olimpici (Tokyo e Rio) e tre podi (due argenti e un bronzo) a livello iridato. La bahamense termina in 49.11, quanto basta per superare la dominicana Marileidy Paulino (49.60) e l’atleta delle Barbados Sada Williams (49.75).

urn:newsml:dpa.com:20090101:220723-99-126607 - ©IPA/Fotogramma

400, trionfa lo statunitense Norman Titolo mondiale dei 400 metri allo statunitense Michael Norman, al primo grande successo internazionale della carriera, che chiude in 44.30. Argento al grenadino Kirani James (44.48), bronzo al britannico Hudson-Smith (44.66).

urn:newsml:dpa.com:20090101:220723-99-126618 - ©IPA/Fotogramma

Giavellotto donne, oro per Kelsey-Lee Barber Oro per l’australiana Kelsey-Lee Barber (iridata anche a Doha tre anni fa, bronzo olimpico a Tokyo) con 66,91. All’ultimo lancio la statunitense Winger che scala la classifica e si prende l’argento (64,05), sottraendolo alla giapponese Kitaguchi (bronzo, 63,27).

Salto con l'asta, Duplantis in finale Decisi i 12 gli atleti che superano 5.75 e si giocheranno la medaglia. Qualificati Nilsen, il recordman mondiale Duplantis, Zernikel, Braz, Broeders, Obiena, Sasma, R. Lavillenie, Lillefosse, Lita Baehre, So. Guttormsen, Vloon.