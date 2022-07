Sydney McLaughlin nella storia, ancora una volta: la statunitense ha conquistato la medaglia d’oro sui 400 metri ostacoli a Eugene in 50.68, migliorando di ben 73 centesimi il suo precedente primato (51.41). A nemmeno 23 anni, l'americana è già nell'olimpo delle migliori atlete di sempre. I Mondiali sono in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Su skysport.it, il programma giorno per giorno, risultati, video, highlights e interviste

4X100 UOMINI, STOP NELLE BATTERIE - I RISULTATI