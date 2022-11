Per la prima volta Marcell Jacobs ha incontrato Usain Bolt. Lo scenario, però, non era una pista d'atletica, bensì il circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi per l'ultimo gran premio della stagione di Formula 1. Entrambi ospiti nel paddock, il campione olimpico in carica nei 100 metri e lo sprinter più forte di tutti i tempi hanno posato insieme al cantante statunitense Usher sulla griglia di partenza. Il tutto immortalato poi sui Instagram da Bolt con un video-selfie. Clima amichevole e tanti sorrisi tra i protagonisti che, dopo i messaggi a distanza sui social, si sono incontrati dal vivo per la prima volta.