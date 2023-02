Live su Sky Marcell Jacobs in pista a Lievin

Marcell Jacobs ha scelto Lievin , classica della stagione dell’atletica indoor, a un passo da quella Roubaix sinonimo di ciclismo. Non c’è il pavè, ma il tartan per un meeting con un cast d’eccezione e dove l’olimpionico di Tokio dovrà dimostrare di essersi tolto un po’ di quella ruggine dell’esordio di Lodz. Si dovrà scendere, e non di poco, dal 6.57 in terra polacca, per rispondere non solo agli americani in prospettiva dei 100 metri, ma pure agli sprinter del vecchio continente. Il britannico Reece Prescod , con il 9.49 di Berlino, ha dimostrato che il successo agli Europei di Istanbul non è così scontato. Marcell, tra gli avversari, non troverà lo specialista cinese Su Bingtian , forfait dell’ultima ora, ma nel nord della Francia avrà la compagnia di tanti compagni di nazionale.

Otto azzurri sulle piste

Otto azzurri in totale sulle piste e pedane di Lievin, conferma del grande momento anche quantitativo dell’atletica italiana. Federico Riva proverà ad attaccare il record nazionale dei 1500 già sfiorato a Karlsruhe, Catalin Tecuceanu ed Elena Bellò vogliono confermare lo status di atleti di livello internazionale negli 800, mentre Nadia Battocletti, dopo la caduta che l’ha tolta di scena a Metz, sui 3000 è a caccia dello standard di partecipazione per gli Europei di Istanbul. Sul Bosforo ci saranno sicuramente Roberta Bruni nell’asta e Dariya Derkach nel triplo, che a Lievin troveranno nelle avversarie di gran nome i giusti stimoli per prestazioni che diano loro certezze. Chi trova il meglio è Claudio Stecchi, rinato nella stagione indoor e a sua volta non distante dal 5.82 che vale il biglietto per la Turchia. Al suo fianco in pedana il re di tutte le aste Mondo Duplantis, e dunque la garanzia che il record del mondo è in pericolo, quello che lo scorso anno su questa pista realizzò Jakob Ingebrigtsen, al via dei 1500, con l’altro asso vichingo Karsten Warholm all’attacco del muro dei 45 secondi sui 400. Nella prova femminile del doppio giro di pista le gambe di Femke Bol promettono un ulteriore avvicinamento al non più irraggiungibile 49.59 del primato della Jarmila Kratochvilova e un altro che flirta sempre con il record del mondo è Grant Holloway, che lui stesso ha fissato in 7.29.