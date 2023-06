Fabbri vince peso. Iapichino 1^ nel lungo donne

Il fiorentino Leonardo Fabbri vince nel lancio del peso al Golden Gala, che si svolge proprio a Firenze, in uno stadio Ridolfi esaurito. Il pesista azzurro centra la seconda prestazione della carriera con 21,73 e batte i mostri sacri, a partire dalla doppia coppia di bi-campioni del mondo, il neozelandese Tom Walsh (21,69) e lo statunitense Joe Kovacs (quarto con 21,55), che al quinto turno è stato superato dal ceco Tomas Stanek (21,64).vSerie in crescita per Fabbri: 21,29, 21,45, nullo, 21,73, due nulli finali.

Iapichino trionfa nel lungo femminile

Anche Larissa Iapichino è 'profeta in patria'. La ragazza fiorentina ha vinto la gara del salto in lungo, con la misura di 6.79 realizzato nel primo balzo della sua gara. Per la 'figlia d'arte' è la prima vittoria in una riunione della Diamond League. Il meeting dello stadio Ridolfi si chiude quindi con tre vittorie di atleti italiani, due dei quali di Firenze, Leonardo Fabbri (getto del peso) e Larissa Iapichino (salto in lungo). A loro si aggiunge Andy Diaz che nel triplo si è imposto stabilendo il nuovo record italiano con 17.75.

100 metri, vince Kerley. Quinto posto per Ceccarelli

Lo statunitense Fred Kerley, campione del mondo e argento olimpico a Tokyo dietro a Marcell Jacobs, ha vinto la gara dei 100 metri correndo in 9"94. Al quinto posto Samuele Ceccarelli in 10"13.

Kipyegon, nuovo record del mondo nei 1500 metri femminili

La keniana Faith Kipyegon ha stabilito il nuovo primato del mondo dei 1500 metri donne vincendo la gara del Golden Gala a Firenze con il tempo di 3'49"11. Seconda Laura Muir (3'57″09), terza Jessica Hull (3'57″29). Il precedente primato del mondo dei 1500 metri donne apparteneva all'etiope Genzebe Dibaba che lo aveva stabilito il 17 luglio del 2015 nel Principato di Monaco correndo in 3'50"07.