Euro U20, Bertelli oro nel salto con l'asta

Dopo Mattia Furlani, l'Italia conquista un altro titolo agli Europei Under 20 di atletica, in corso a Gerusalemme. Simone Bertelli ha vinto la medaglia d'oro nel salto con l'asta, riuscendo a superare al primo tentativo la misura di 5.40. Il torinese classe 2004, tesserato per la Safatletica Piemonte, ha battuto l'elvetico Valentin Imsand, riuscito a superare 5.40 alla seconda prova. Bronzo, invece, al turco Tilki con 5.30. Ha chiuso al quinto posto, infine, l'altro italiano in gara, Federico Bonanni, eguagliando il personale di 5.20. Per Bertelli è il primo titolo internazionale, lui che lo scorso febbraio ha riscritto il record italiano under 20 con 5.51, battendo una misura che resisteva da 28 anni.