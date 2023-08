Alla vigilia dell'inizio dei mondiali di atletica leggera Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Antonella Palmisano e Massimo Stano - medaglie d'oro all'Olimpiade di Tokyo 2 anni fa - hanno parlato a 'Sky Sport' delle loro ambizioni per la rassegna iridata in programma a Budapest. Nel video l'intervista di Federica Frola. Tutte le gare in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 27 agosto

I CONVOCATI DELL'ITALIA