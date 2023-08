Il campione olimpico dei 100 m chiude la sua batteria al 3° posto in 10''15 e si qualifica alla semifinale di domenica (in programma dalle 16.35, finale in serata alle 19.10). "Ho commesso errori - ha detto Jacobs a Sky Sport -, ma prometto di dare tutto me stesso in gara. Fortunatamente il dolore è stabile, non peggiora. Mi mancava tornare in questi stadi"

Basta il 19° tempo tra i 25 qualificati per accedere alla semifinale di domenica (in programma dalle 16.35), il ritorno sui 100 m per Marcell Jacobs. Rivedremo il campione olimpico in carica dopo aver superato la sua batteria (la sesta) ai Mondiali di atletica leggera a Budapest, superata con il terzo posto in 10''15 (un centesimo in più di Rodney) alle spalle di Sani Brown (10''07) e Watson (10''11). "Tutte le tv vogliono sapere come sto - ha detto l'azzurro a Sky Sport -, non è stata la gara che volevo fare perché ho commesso tanti errori. Dai 10 m in poi ho dovuto recuperare. Non avevo nemmeno un assetto giusto. Però mi mancava tornare in questi stadi, prometto di mettere tutto quello che ho domenica. Fortunatamente il dolore è stabile, non peggiora. Tecnicamente sto correndo bene, mi manca correre questo tipo di gare. Non c'è molto tempo, ma anche per la staffetta potrò ritrovare la forma perfetta. Domenica non dovrò commettere errori e mettere tutto me stesso. Questa gara è stata importante per togliere la ruggine: durante l'allenamento abbiamo sensazioni diverse. Aver commesso questi errori mi aiuterà a non commetterne di nuovi".