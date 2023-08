Al via la seconda giornata dei Mondiali di Budapest, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sei le medaglie in palio: apre il programma la marcia 20 km femminile con Palmisano, Giorgi e Trapletti. Spiccano le semifinali dei 100 metri: c'è Jacobs che insegue la finale in programma in serata. Speranze azzurre anche nel salto in lungo con Iapichino e nei 10.000 m maschili con Crippa

Seconda giornata di gare ai Mondiali di atletica leggera a Budapest, in programma fino a domenica 27 agosto e da seguire da in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Un programma che assegna già sei medaglie: ad aprire le gare sarà la marcia 20 km femminile, dove le speranze azzurre restano Antonella Palmisano, Eleonora Anna Giorgi e Valentina Trapletti. In mattinata si svolgono anche le batterie dei 400 m femminili (Alice Mangione) e maschili (Davide Re) oltre alle qualificazioni del salto in alto: presente Gianmarco Tamberi. Fari puntati sui 100 m maschili: c'è Marcell Jacobs in semifinale, campione olimpico in carica che insegue la finale in programma in serata. Nel pomeriggio c'è anche Larissa Iapichino nella finale del salto in lungo. A seguire altri appuntamenti da medaglia con il lancio del martello maschile, l'eptathlon femminile (800 m, ultima prova) e i 10.000 m maschili con Yeman Crippa in gara.