Decisiva per la vittoria finale, l’accelerata della spagnola Maria Perez ai tre quarti di gara: un’azione decisa che ha fatto la differenza e ha lasciato indietro tutto il gruppetto fino ad allora compatto in testa. Ritmo insostenibile anche per Antonella Palmisano che accusa la fatica e rimane più staccata rispetto alla campionessa iberica. Per la Spagna è doppietta dopo la vittoria nella 20 km maschile di Alvaro Martin.

Palmisano: "Momento che cercavo da due anni"

Emozionata e commossa Antonella Palmisano dopo aver ricevuto la medaglia di bronzo: "Mi sono detta che oggi era il mio giorno, il mio momento ed è quello che cercavo da due anni. Anche in quella caduta ho pensato per un attimo che ok ero caduta ma potevo rialzarmi come fatto in questi anni. La gara la dedico al mio allenatore che in questi due anni ha voluto preservare e dare importanza alla persona piuttosto che all’atleta". Poi aggiunge: "Oggi ho dimostrato che non voglio smettere perché Parigi mi aspetta, la Tour Eiffel mi aspetta e si può fare. Nel mio percorso ho sempre pensato che non avere gare, allenamenti sulle gambe sono solo scuse: è la testa che conta, non è facile quando vedi buio attorno a te e devo ringraziare il mio mental coach. Il dolore c’era, ma come al solito è stato gestibile".