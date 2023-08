La straordinaria impresa di Gianmarco Tamberi va di pari passo con il suo talento e la sua voglia di sdrammatizzare, come ha dimostrato suonando la batteria prima della finale di Budapest: fenomeno prima e fenomeno dopo la gara, come un altro gigante dello sport come Alberto Tomba. Guarda il video. Tutto il Mondiale è live su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

TAMBERI ORO MONDIALE: HIGHLIGHTS