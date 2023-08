Tamberi: "Mi sento un umano che batte i supereroi"

Una felicità sfrenata, una gioia espressa con un'esultanza, come nel suo stile, sopra le righe, Gianmarco Tamberi è campione del mondo nel salto in alto. L'atleta azzurro esprime tutta la sua soddisfazione al termine di una gara tiratissima e durante la quale non ha sbagliato praticamente nulla: "Quando entro in pedana so di poter fare la differenza, so quante persone investono su di me, a cominciare da mia moglie, perché questo non è uno sport individuale ma è fatto di tante persone, riuscire a battere questi atleti che sembrano supereroi merita un festeggiamento del genere - dice - Avevo fatto un grande riscaldamento, sapevo che potevo distruggere la mia gara perdendo concentrazione, sono riuscito a restare concentrato, a mio modo, dimostrando le mie sensazioni, il mio segreto è essere me stesso in pedana e al momento del bisogno, quando gli altri hanno sbagliato, è servito, non potevo perdere questa chance".