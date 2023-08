Niente da fare per Filippo Tortu che, nella sesta batteria dei 200 metri ai Mondiali di atletica, non riesce a qualificarsi per il turno successivo e viene eliminato. Il sardo chiude la sua 'heat' in quarta posizione con il tempo di 20''46. Si piazzano in ordine di podio Knighton (20''17), Degrasse e Dambile

Delusione per Filippo Tortu nelle batterie dei 200m dei Mondiali di atletica in corso a Budapest : impegnato nella sesta batteria ha chiuso al quarto posto con 20”46, un tempo non valevole per i ripescaggi . Incerto nella transizione tra curva e rettilineo, condiziona l'ultima parte della sua gara, non riesce a recuperare e dovrà abbandonare la competizione . Eliminato anche Faustino Desalu , con 20”49, sesta posizione . Sul podio Knighton (20''17) , Degrasse e Dambile .

"Ho sbagliato la curva"

Fillippo Tortu parla a Sky Sport dopo l'eliminazione nelle batterie dei 200 metri: "Non è andata bene. Credo di aver sbagliato la curva e quando poi ti lanci sul rettilineo in maniera sbagliata non ti puoi inventare più nulla. Quest'anno non sono riuscito a trovare continuità nella corsa, ci sono state delle volte in cui mi è mancata naturalezza e quando gareggi può andarti bene, come può andarti male". Una considerazione poi sul livello della batteria: "Al Mondiale non ci sono batterie facili, sapevo di dover correre da subito ed è quello che volevo fare". Infine valuta la sua stessa prestazione una volta visionate le immagini: "Si nota che è una corsa forzata, non è il mio modo di correre e per questo non sono riuscito a esprimere al meglio le mie potenzialità".