Attesa ai mondiali di atletica per la staffetta 4x100 maschile. Nel video Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Faustino Desalu e Lorenzo Patta - campioni olimpici nel 2021 a Tokyo - svelano le loro ambizioni per la rassegna iridata. Si parte con le batterie, in programma venerdì 25 agosto. Il giorno successivo è prevista la finale

IL PROGRAMMA DI OGGI