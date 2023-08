In pista la 4x100: il programma di oggi a Budapest

Settima giornata di gara ai Mondiali di Budapest, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Per l'Italia riflettori puntati sulle batterie della 4x100 maschile, in cui gli azzurri sono campioni olimpici in carica. Finale nel salto triplo femminile con Ottavia Cestonaro e Dariya Derkach

Settima giornata ai Mondiali di atletica leggera in corso a Budapest, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Un venerdì senza italiani al mattino, in una sessione incentrata sul decathlon e le qualificazioni del lancio del giavellotto. I riflettori in chiave Italia saranno puntati sulle gare serali. Sono in programma, infatti, le batterie della 4x100 sia al maschile (dove gli azzurri sono campioni olimpici in carica) che al femminile. L'unica finale con atleti italiani sarà quella del salto triplo femminile: impegnate Ottavia Cestonaro e Dariya Derkach, rispettivamente nona e decima nelle qualificazioni. In pista anche Eloisa Coiro nelle semifinali degli 800 metri.